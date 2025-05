Morre o jovem médico de Bauru que se acidentou em rodovia

Morreu na manhã desta quinta-feira (29) o jovem médico de Bauru Leonardo Miranda Ramos, de 33 anos, que havia sofrido ferimentos graves em um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (28), na rodovia que liga Pederneiras a Boraceia, em Boraceia (41 quilômetros de Bauru), conforme o JCNET informou. Ele estava internado na Santa Casa de Pederneiras.

A notícia do falecimento comoveu a população de Bariri. Leonardo era muito querido pelos pacientes, por sua competência e por ser muito atencioso, principalmente com crianças e idosos. Ele havia ficado noivo há 4 dias.

Leonardo conduzia um Polo no sentido Boraceia-Pederneiras quando, por volta das 20h, por razões a serem esclarecidas, em um trecho de subida, colidiu na traseira de um caminhão carregado com 13 toneladas de laranja. A reportagem apurou que o médico retornava de um plantão na Santa Casa de Bariri. Ele foi socorrido com ferimentos gravíssimos e levado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Pederneiras. O trânsito no local ficou parcialmente interditado para o trabalho da perícia.