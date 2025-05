Mulher abriga ex que deixou a cadeia e vai parar no hospital

Uma mulher de 38 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru para denunciar o ex-marido, de 42 anos, pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica, ocorridos no apartamento onde ela reside com o filho do casal, de 19 anos.

Quando ele saiu da cadeia, apesar de haver uma medida protetiva em vigor, ela o abrigou temporariamente em seu apartamento, pois o homem não tinha onde morar.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, preocupada com a conta de energia que paga sozinha, no último dia 15 deste mês a mulher pediu que ele não demorasse no banho, o que deu início a uma discussão. A briga evoluiu para agressões físicas: ela relatou ter levado socos, chutes e ter os dedos puxados até perder a consciência devido à dor.

Após recuperar os sentidos, segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou um motorista de aplicativo e foi sozinha ao hospital. Devido às lesões, permaneceu internada por 15 dias.