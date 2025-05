Concerto da Banda Sinfônica do Guri é hoje às 20h

Sob a regência de Devanildo Balmant, o concerto da Banda Sinfônica do Projeto Guri será realizado nesta quinta-feira (29), às 20h, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, situada na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2, Jardim Panorama. A apresentação de peças nacionais e internacionais, como "Bananeira", de Gilberto Gil e "Where The River Flows", de James Sweringen, feita pelo grupo musical de jovens entre 12 a 22 anos marca o início da temporada de 2025 pelo Projeto Cultura do Coração.

O Projeto Guri também completa três décadas de existência no estado de São Paulo em 2025 e, em Bauru, segue ativo há 21 anos. Já o Projeto Cultura do Coração está já atuante há oito anos na cidade. A igreja abre os portões para acolher a todos e convida a população a 'tocar os céus por meio da música', como destaca a organizadora e representante da paróquia, Raquel Ruiz. A organização também pede na entrada a doação de um litro de leite a ser destinado às entidades conveniadas.