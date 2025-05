Curvas emocionais da existência em livro '50 Tons de Vida'

Em '50 Tons de Vida', o escritor e professor José Paulo Alves Fusco convida o leitor a atravessar, em contos curtos e repletos de sensibilidade, as curvas emocionais da existência. A obra apresenta uma coletânea de histórias que caminham entre lembranças, paixões, perdas e reencontros — tudo vivido e sentido no "asfalto selvagem" do mundo cotidiano.

Inspirado em autores como Nelson Rodrigues, Rubem Alves e Jorge Amado, Fusco transforma o ordinário em matéria-prima literária ao costurar episódios que refletem sobre o que há de mais íntimo na experiência de estar vivo: o amor, o erro, o esquecimento e o recomeço. Entre memórias familiares e devaneios poéticos, os contos oferecem ao leitor um convite para refletir sobre sua própria trajetória e cada narrativa ilumina os tons— por vezes intensos, por vezes opacos — das emoções humanas.

Com leveza e lirismo, a obra alterna humor e melancolia em histórias que formam uma espécie de diário existencial. "Apesar de examinar sentimentos (e ressentimentos), é um livro alegre e leve de se ler, composto por histórias com princípio, meio e fim. Pode ser lido por partes, sem perder a consistência do todo", afirma o autor.