Botucatu reforça o acolhimento a pessoas em situação de rua

Com a chegada de uma frente fria seguida por massa de ar frio de origem polar que promete derrubar as temperaturas a partir desta quinta-feira (29), a Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) intensificou as ações da Operação Inverno para acolher as pessoas em situação de rua.

Equipes das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, em conjunto com Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil e Samu, realizam todas as noites, nas ruas, praças e marquises, a busca ativa de pessoas que estejam expostas ao frio e às baixas temperaturas, encaminhando-as para o Espaço Acolhedor.

No local, são oferecidos banho quente, roupas limpas, refeições e uma cama com cobertores para pernoite. Animais de estimação também ganham espaço seguro. Na manhã seguinte, os acolhidos recebem café da manhã e são atendidos por equipe técnica da unidade para encaminhamento a serviços da rede.