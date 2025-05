Reunião avança debate do Centro; vereador cobra atuação conjunta

CALÇADÃO

As obras de revitalização no Calçadão, até agora na quadra 4, têm previsão de entrega para 21 de dezembro. A secretária de Infraestrutura, Pérola Zanotto, afirmou que, caso o cronograma não permita a conclusão da quadra 7 até o Natal, as intervenções serão suspensas temporariamente para não prejudicar o comércio.

ESTAÇÃO