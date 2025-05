O terceiro assessor e a farra do boi

Precisamos citar aqui sobre uma breve história do tempo. E não estamos nos referindo ao livro do astrofísico Stephen Hawking, que versa sobre o Big Bang e os buracos negros no Universo.

Estamos lembrando o histórico da contratação do terceiro assessor de vereador na Camara Municipal de Bauru, que outrora já foi tentado emplacar por Lei, por duas vezes. E em ambas foram derrubadas e não obtiveram êxito.

A primeira vez por Ação Popular de uma entidade local de defesa da Cidadania. A segunda vez por nossa iniciativa com competente representação no Ministério Público de Bauru para o promotor da Cidadania.