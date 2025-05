IOF é imposto regulatório e não arrecadatório

Quem sofre são os pagadores de impostos, que, quando se tratando de pessoa física veem sua renda líquida cada vez menor, com menor poder aquisitivo, e as empresas, que observam seu custo cada vez mais elevado para rolar a dívida e alavancar seu negócio com capital de terceiros. Isso sem contar que, dependendo do setor, esse aumento de custo pode ser repassado a preços. inflação na veia.

Temo que na reta final deste governo, decisões como esta sejam práticas corriqueiras, mesmo que a sociedade tenha que pagar um preço elevado ali na frente.