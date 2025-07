Bariri: morador de Bauru é uma das vítimas de queda de ultraleve

"Juninho, te amo muito. Gratidão por todos os momentos que passamos juntos. Deus, obrigada por me permitir e ter o privilégio de ter tido um filho bom, guerreiro, alto astral, positivo, verdadeiro (ele sempre falava que meu café era ruim, sem açúcar). Com muito amor no coração. Te amo até a eternidade".

Em sua página no facebook, a mãe de Aguilhari Junior postou: "Filho amado, como dói, você estava tão feliz hoje de manhã antes e depois de voar até Bariri, mas Deus quis você com Ele. Esses dias, falei para você parar de voar que era perigoso e você me respondeu: Eu amo voar, se eu morrer voando, morrerei feliz!".

Já Galassi Cunha, de acordo com nota do Legislativo de Uberlândia, assumiu como suplente na Câmara Municipal em 2015, pelo PSDB, e destacou-se por doar integralmente o salário do mandato a instituições de caridade e abrir mão de benefícios.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a queda do ultraleve ocorreu por volta das 14h, na região do bairro dos Alves, que fica às margens da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304). Com o impacto no solo, o equipamento pegou fogo e os dois ocupantes morreram no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Científica realizou a perícia no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para a realização de exames visando à confirmação das identidades.