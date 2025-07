Mulher dá entrada na UPA Bela Vista após ser espancada em Bauru

Uma mulher de 50 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista de Bauru, no início da tarde desta sexta-feira (26), após ser violentamente espancada, supostamente por conta de uma dívida. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima, que seria dependente química, teria sido agredida na Vila Garcia e foi socorrida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela deu entrada na UPA Bela Vista consciente, com hematomas no rosto, pequeno afundamento no crânio e lesões pelo corpo e pernas e ficou internada para realização de exames, sem risco aparente de morte.