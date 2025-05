Homem morre e três sofrem lesões graves após colisões em Macatuba

Macatuba - Um homem de 43 anos morreu e outras três pessoas sofreram ferimentos graves, na noite desta quarta-feira (28), em uma sequência de colisões na altura do quilômetro 3 da vicinal Lauro Perassoli, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, por razões a serem esclarecidas, um Ford Escort que trafegava no sentido Macatuba-Igaraçu do Tietê colidiu com o último eixo de um caminhão canavieiro que havia acabado de acessar a rodovia no sentido Macatuba.

Na sequência, um Corsa Wagon que seguia atrás também se envolveu no acidente. De acordo com a polícia, os dois carros, cada um com quatro ocupantes, que integravam o mesmo grupo de trabalho, haviam saído de Lençóis Paulista e seguiam para Jaú.