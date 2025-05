Médico de Bauru sofre grave acidente na SP-261, em Boraceia

Boraceia - Um médico de Bauru, de 33 anos, sofreu ferimentos graves em um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (28), na altura do quilômetro 166 da rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), que liga Pederneiras a Boraceia, em Boraceia (41 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Artesp, ele conduzia um Polo no sentido Boraceia-Pederneiras quando, por volta das 20h, por razões a serem esclarecidas, em um trecho de subida, colidiu na traseira de um caminhão carregado com 13 toneladas de laranja.

A reportagem apurou que o médico retornava de um plantão na Santa Casa de Bariri. Ele foi socorrido com ferimentos gravíssimos e levado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Pederneiras. O trânsito no local está parcialmente interditado para o trabalho da perícia.