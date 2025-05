YVY Home: projeto versátil propõe moradia e renda no mesmo local

Com uma proposta inovadora, o YVY, novo lançamento da Construtora Dinâmica, traz modernidade aliada às tendências do futuro. O projeto está dividido em Home, Business e Mall, cada qual com diferenciais exclusivos, que em conjunto, fazem do YVY o maior e mais completo empreendimento da cidade de Bauru.

A Planta Duo, do YVY Home, é um destaque à parte pela versatilidade e possibilita diferentes oportunidades em apenas um único investimento. Isso porque, o projeto permite a divisão de um apartamento em dois espaços, com propostas de uso diferentes.

Pensando na dinâmica da cidade e nas diversas necessidades dos moradores, a planta pode ser "transformada" em duas possibilidades, como um studio para universitários, um apartamento para idosos, com a versatilidade de um espaço reservado para o cuidador; um quarto de visitas privativo, dentre outras possibilidades.

Para o arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica, Ricardo Aragão Rocha Faria, a novidade no YVY Home proporciona uma oportunidade para moradia ou investimento. "O interessante da Planta Duo são as diferentes propostas, como dois aluguéis em um único apartamento, espaço reservado para prestadores de serviço ou apartamento ampliado", explica.

Como uma opção adicional, o empreendimento propõe ainda moradia e renda no mesmo apartamento. “Com a divisão da planta em dois ambientes distintos, o proprietário poderá morar no apartamento e alugar o studio, como uma fonte de renda, tendo em vista que o hall compartilhado separa esses dois espaços”, esclarece.

Longevidade e cuidado com o futuro

Impulsionada pelo aumento da expectativa de vida e redução na taxa de fecundidade, a longevidade da população brasileira é um fenômeno crescente e mostra-se expressivo em todo o território nacional. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no último censo realizado, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6%. As projeções sugerem que essa tendência continuará, com a população idosa representando cerca de 37,8% da população em 2070, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros será idoso.

Com o envelhecimento natural, surge também a necessidade de adaptações na cidade, que atendam às mudanças e às novas demandas deste público. É neste cenário que o YVY Home se torna uma peça importante para aqueles que desejam autonomia, saúde, bem-estar e suporte básico.

Na Planta Duo, é possível dividir o apartamento entre um idoso e seu cuidador ou companheiro diário, por meio de um hall compartilhado. De forma prática e funcional, os dois moram lado a lado, porém com a privacidade preservada. Além disso, o apartamento conta com um dos banheiros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

Uma cidade universitária

Com mais de 5 faculdades, a cidade de Bauru é conhecida pela presença de universitários e o alto fluxo de pessoas. Após alguns anos, com a conclusão da graduação, esses estudantes retornam às cidades de origem e o ciclo universitário recomeça.

Essa rotatividade faz de Bauru um importante polo para investimento no setor imobiliário. Neste contexto, a Planta Duo "ganha" uma nova funcionalidade e torna-se ainda mais relevante, afinal, com apenas um investimento, é possível locar dois espaços: um apartamento no estilo "sala, cozinha e banheiro" e um studio, com hall compartilhado.

Há ainda outra sugestão de uso, para as famílias que optam pela compra do apartamento, com o objetivo de não "ficar preso" aos anos de aluguel. Como opção de divisão, de um lado do apartamento, mora o estudante e, do outro, os pais utilizam o espaço como um quarto de suporte, para pequenas estadias e visitas à cidade.

"Trata-se de uma tendência rentável para quem deseja investir e muito prática para aqueles que irão usufruir e desfrutar da divisão do apartamento", afirma Ricardo.

Sobre a Planta Duo

A Planta Duo, do apartamento YVY Home, foi idealizada para quem pensa em múltiplas possibilidades, busca por inovação na escolha de um apartamento e modernidade no empreendimento.

Além da divisão em duas plantas, o apartamento de 60 m² também conta com varanda gourmet integrada, duas suítes, sendo um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, lavabo, área técnica e pé-direito ampliado.

Vale destacar que a opção pela divisão do apartamento não acarreta na separação do documento de escritura e matrícula do imóvel.

Já a área comum do YVY Home propõe um empreendimento completo, com quadra de areia multiuso, churrasqueira, pub, piscina, steak house com playground, espaço gourmet, lounge, academia com área externa, lavanderia compartilhada, marketplace, pet care e pet agility.

Serviço

O YVY ficará na rua Gabriel Cará Ruiz, 2-20, em frente ao empreendimento Horizon, zona Sul de Bauru. Já a Construtora Dinâmica está localizada na avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 2. Entre em contato pelo telefone (14) 3010-6150 ou pelo link https://rebrand.ly/yvyhome.

Sobre a Construtora Dinâmica

A Construtora Dinâmica é uma empresa com 25 anos de experiência no setor imobiliário. Especializada em incorporação e construção civil, soma em sua história 42 empreendimentos entregues, com cerca de 3 mil unidades vendidas: área que corresponde a mais de 300 mil metros quadrados construídos. Compromissada com a pontualidade na execução e conclusão dos empreendimentos, a Construtora é destaque no mercado bauruense, construindo lares, fortalecendo laços e realizando sonhos. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 02. Telefone: (14) 3010-6150. Site: https://construtoradinamica.com.br. Facebook: construtoradinamicabauru. Instagram: @construtora_dinamica.