Com UTIs lotadas, Santa Casa aluga respiradores e aciona a Cross

Jaú - A Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) informou, nesta quarta-feira (28), que enfrenta um momento de alta pressão no atendimento de urgência. Segundo o hospital, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e infantil estão completamente ocupados em razão do aumento expressivo dos casos de gripe e problemas respiratórios ocorrido nas últimas semanas, e foi necessário alugar respiradores para conseguir atender a demanda crescente por suporte respiratório.

A Santa Casa revelou que, em razão da gravidade da situação, acionou a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) da Secretaria Estadual de Saúde para que o Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-6) seja informado sobre a superlotação dos leitos de UTI.

Nesta quarta, de acordo com a Santa Casa, a UTI Adulto está operando com 100% da sua capacidade de 34 leitos, e tem 11 pacientes aguardando vagas. Já a UTI Neonatal e Pediátrica, que possui 9 leitos, opera com 167% de ocupação (15 leitos), utilizando leitos particulares para pacientes do SUS.