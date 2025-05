Furto faz escola municipal de Bauru cancelar aulas 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Etelvino Madureira, localizada no Jardim Araruna, vizinha de muro do Estádio Municipal Luiz Edmundo Coube, foi alvo de furto que resultou no cancelamento das aulas do período da manhã desta quarta-feira (28). Durante a noite de terça (27), ladrões invadiram a unidade de ensino e furtaram torneiras, deixando crianças e servidores sem água.

Segundo a Secretaria de Educação, os alunos do período da manhã foram dispensados, diante da impossibilidade de atendimento adequado naquele turno.

"As torneiras foram prontamente substituídas, permitindo a normalização do abastecimento de água. Dessa forma, as aulas serão retomadas normalmente no período da tarde. A Secretaria repudia qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público e informa que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Informa ainda que as aulas serão repostas pela escola", informa a nota enviada pela pasta ao JC/JCNET.