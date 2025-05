Batalha dos Visão faz final de temporada neste sábado

No próximo sábado (31), Bauru recebe o evento final do projeto Batalha dos Visão, iniciativa cultural que valoriza a arte da rima e da música urbana, com incentivo do Programa Municipal de Estímulo à Cultura - 2024. A ação será realizada das 14h às 22h, no Complexo de Esporte e Lazer do Ferradura Mirim, localizado entre as ruas Jorge Schneyder Filho, Marcelino Garcia Sanches e Natal Fornazari. A entrada é gratuita.

Idealizado por David dos Santos de Moraes, o projeto promove batalhas de rima em formato temático, estimulando a reflexão e o posicionamento dos MCs sobre questões sociais, culturais e políticas. A proposta é transformar a arena da batalha em um espaço de expressão crítica, criatividade e valorização da juventude periférica.

O encerramento do projeto contará com ações sociais, como corte gratuito de cabelo, apresentações musicais e uma grande batalha final. A proposta é proporcionar ao público uma experiência envolvente com a cultura hip-hop em sua forma mais consciente e potente.