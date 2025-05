Manu Saggioro lança 'AMA', novo disco autoral

A cantora e compositora Manu Saggioro lançou seu segundo trabalho solo nesta terça-feira (27), nas plataformas de streaming. "AMA" é o nome do novo disco, composto por oito canções autorais, onde a artista assume suas composições tendo o violão como grande condutor dos arranjos. O trabalho será apresentado no próximo domingo (1), no Jardim Botânico de Bauru.

Ao lado de Rogério Plaza (piano e acordeom), Emílio Santos (violão) e Antonio Loureiro (percussão), a cantautora apresenta canções sensíveis e profundas com uma roupagem leve e introspectiva. "AMA" chega seis anos depois de "Clarões" (primeiro álbum de Manu Saggioro), após ser contemplado na Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, Ministério da Cultura e Governo Federal, o que reforça a importância das políticas públicas nas concepções criativas, responsáveis por movimentar uma grande cadeia de trabalhadores da cultura.

"Há muita satisfação, muita gratidão e alegria. É uma delícia poder cantar o que a gente sente e acredita com tamanha verdade", conta Manu sobre a sensação de lançar um álbum novo. Ele foi gravado no Estúdio Criasom em Bauru, com exceção apenas das percussões, gravadas em São Roque (SP). Todas as canções são escritas por Manu, com exceção de "Ouve o Silêncio", que ela assina em parceria com Brandão, antropólogo, escritor, professor e fundador da Rosa dos Ventos (sítio em Pocinhos do Rio Verde - Minas Gerais), território onde Manu vivenciou experiência de residência artística em fevereiro de 2020.