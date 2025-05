Chiquinho, prefeito de Borebi, assume presidência do CBH-RL

O prefeito de Borebi (45 quilômetros de Bauru), Anderson Pinheiro de Góes, o Chiquinho, foi eleito em plenária para comandar a gestão integrada e descentralizada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) pelos próximos dois anos. O vereador de Borebi Helton Grava Falconério foi eleito vice-presidente. A Câmara Técnica será presidida pelo engenheiro agrônomo Vitor Hugo Moreno, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Borebi. O professor especialista em recursos hídricos e gestão de riscos, Sidnei Aguiar, foi indicado pelo presidente eleito para continuar na secretaria-executiva do órgão.

Na reunião para definição da nova composição, realizada no último dia 15, estiveram presentes assessores da deputada estadual Dani Alonso e do deputado federal Capitão Augusto, que manifestaram seus apoios à continuidade dos trabalhos de gestão de riscos na bacia do rio Lençóis, desenvolvidos pelo CBH-RL há oito anos.

Os parlamentares assumiram o compromisso de buscar, junto ao Governo do Estado, recursos para projetos de recuperação ambiental e obras prioritárias do Plano de Gerenciamento de Águas entregue ao Ministério Público (MP) para mitigar riscos de novas enchentes, como a de 2016, e também para enfrentar estiagens severas.