Bocaina: título cancelado pode ser regularizado até 3 de junho

Mesmo quem teve o título cancelado por não ter votado ou justificado a falta ou por ter deixado de pagar as multas por ausência às urnas nas três últimas eleições poderá votar, desde que quite os débitos e faça um requerimento de revisão do documento até 3 de junho.

Eleitoras e eleitores de Bocaina (69 quilômetros de Bauru) voltarão às urnas no dia 8 de junho para eleger prefeito e vice-prefeito em eleição suplementar. A nova votação, que ocorre em um domingo, das 8h às 17h, foi convocada porque os mais votados no pleito de 2024 tiveram registros de candidatura indeferidos pela Justiça Eleitoral. A diplomação dos novos eleitos deve ocorrer até 11 de julho.

Segundo dados da página de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do último dia 22, 233 pessoas estavam com o seu título eleitoral pendente em Bocaina por terem perdido o prazo de regularização do documento, que foi encerrado na última segunda (19).

O candidato a prefeito mais votado na cidade, Moacir Donizete Gimenes (Republicanos), o Zete, com 3.076 votos (48,39%), não foi declarado eleito por ter disputado na condição de "indeferido com recurso" e não ter conseguido reverter essa situação até o final de 2024.

Segundo o TRE, o registro foi indeferido tendo em vista incidência da inelegibilidade com base na "Lei da Ficha Limpa", motivada por condenação por improbidade administrativa praticado com dolo, má-fé, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros.