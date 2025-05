Bauru Basket faz jogo decisivo contra o KTO/Minas pela semifinal

É vencer ou vencer! Nesta quarta-feira (28), às 19h, o Bauru Basket entra em quadra para o jogo 3 da semifinal do NBB Caixa contra o KTO/Minas, novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Com a série melhor de cinco em 2 x 0 para os mineiros, o duelo vale a sobrevivência do Dragão na atual temporada. A transmissão será ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Basquet Pass (plataforma de streaming).

No jogo anterior, disputado na segunda-feira (26), o time bauruense foi superado por 73 x 69, em um duelo equilibrado e decidido nos segundos finais. A equipe conseguiu neutralizar diversos pontos fortes do adversário, mas não aproveitou a última posse e viu os donos da casa ampliarem a vantagem. "Foi um jogo que escapou nos detalhes. Trabalhamos bem na defesa, mas no último quarto cometemos erros que custaram caro. Agora é ter cabeça fria, pois já provamos que temos condições de atuar de igual pra igual. O torcedor pode ter a certeza de que vamos lutar até o fim", garantiu o técnico Paulo Jaú.

A última partida também foi marcada por mais um recorde na carreira de Alex Garcia: ele igualou Larry Taylor como o jogador com mais jogos disputados na história do NBB, com 584. O feito se torna ainda mais simbólico por ter sido alcançado com uma atuação de destaque, logo após se recuperar de uma lesão muscular que o tirou de boa parte do jogo 1.