Governo flexibiliza regras em novo edital do restaurante do Zoo

O valor mínimo a ser ofertado na licitação foi reduzido para R$ 8.675,00 mensais, queda significativa em relação ao edital anterior - que previa aluguel de R$ 11.700,00. Antes, quando do primeiro certame, a prefeitura chegou a pedir um aluguel de R$ 20 mil. Outra mudança expressiva está relacionada ao modelo do cardápio. O novo edital eliminou a obrigatoriedade de se comercializar o sanduíche Bauru e de se batizar pratos com nomes de animais, exigências previstas nos editais anteriores.

Desta vez, o Executivo abriu mão de boa parte das exigências do documento anterior e reduziu o valor do aluguel significativamente. O prazo para entrega das propostas é o dia 6 de junho, às 9h.

Novela que se arrasta há mais de um ano, o impasse em torno de quem assumirá o restaurante do Zoológico de Bauru pode chegar ao fim em junho. A prefeitura publicou no último dia 15 de maio novo edital buscando empresas do ramo alimentício interessadas em se instalar no prédio — entregue em março de 2024, mas vazio desde então. É a terceira licitação aberta para o estabelecimento.

"Agora, quem assumir o restaurante terá liberdade para definir a modalidade de serviço, seja prato feito, self-service ou executivo. A única exigência é que sejam oferecidas refeições durante os dias de funcionamento", afirmou Samantha Pereira Lima Bitencourt, gerente do Zoológico. O prazo de concessão também mudou: o contrato previsto no novo edital será de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco. Anteriormente, o prazo era de três anos.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Cilene Chabuh Bordezan, a expectativa é de que, com as novas condições, o edital atraia interessados e o espaço volte a operar. "É nossa esperança. Precisamos botar ele para rodar", afirmou.

A secretária afirmou que houve consultas com empreendedores e especialistas do setor gastronômico antes da elaboração do novo documento. Cilene destacou que a reabertura do restaurante é fundamental para melhorar a experiência dos visitantes e fortalecer o turismo local.