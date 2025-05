Suéllen se licencia e Orlando assume nesta quinta-feira

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) deverá tirar licença de 12 dias do cargo a partir desta quarta-feira (28). O vice-prefeito Orlando Costa Dias (PP) assume o Executivo já na quinta-feira (29) - ele tomará posse na Câmara Municipal às 9h.

A licença de Suéllen vem dias depois do casamento entre ela e seu agora marido Renato Purini, atual presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Ambos se casaram em cerimônia realizada no último sábado (24) e ministrada pelos pais da prefeita — Lúcia e Dozimar Rosim — num local de eventos próximo à rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Bauru e Agudos. Além de aliados, também compareceram à festa o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o deputado estadual Paulo Correa Júnior (PSD), de quem a irmã de Suéllen, Tainara Rosim, é assessora parlamentar, e o deputado federal Gilberto Nascimento (PSD).