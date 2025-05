Entrelinhas

A primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga supostos desvios de itens sob a guarda do Fundo Social na gestão Lúcia Rosim, era aguardada com expectativa por membros do governo e também por vereadores de oposição. Dali sairia, afinal, o que Bauru poderá esperar do colegiado pelos próximos meses.

Nesse sentido, foi bastante elogiada a postura do relator, vereador André Maldonado (PP), que encaminhou uma série de requisições para cruzar dados envolvendo doações ao Fundo Social, gestão patrimonial e servidores que por ali passaram. Foram requerimentos assertivos e que coadunam com a garantia dada pelo parlamentar na segunda (26) de que o procedimento será relatado com lisura e compromisso com a verdade.

Audiência

Do outro lado, no âmbito das discussões a longo prazo, o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) convocou para o dia 8 de julho audiência pública para discutir as perspectivas do governo municipal para o desenvolvimento tecnológico, tendências de inovação e inteligência artificial - temas na ordem do dia no mundo todo.