Duas crianças e um bebê são atacados por pit bull e sofrem lesões

Igaraçu do Tietê - Três crianças, entre elas um bebê de apenas um mês, foram atacadas por um cachorro da raça pit bull, nesta segunda-feira (26), dentro de uma casa em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru). Duas delas precisaram de atendimento médico e foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações do Departamento de Proteção e Defesa Civil do município, após solicitação do Corpo de Bombeiros, por volta das 19h30, a equipe da Defesa Civil foi até o endereço.

No local, apurou que, pela manhã, o cão havia entrado em um dos quartos e atacado o bebê no berço, causando lesões no seu peito. A criança foi socorrida e levada à UPA para atendimento.