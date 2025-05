Cão do Baep alerta e duas mulheres são presas com haxixe no corpo

Garça - Após indicação de um cão do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru, que apoiava fiscalização na altura do quilômetro 412 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na base operacional da Polícia Rodoviária de Garça (70 quilômetros de Bauru), duas mulheres foram presas em flagrante, na manhã desta terça-feira (27), com porções de haxixe presas ao corpo.

A abordagem ao veículo de transporte coletivo onde estavam as suspeitas, que seguia de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG), ocorreu por volta das 9h. Durante a fiscalização, o cão de faro Max, da equipe K9 do 13.º Baep, indicou odor de drogas no corpo das mulheres, que estavam em suas poltronas.

Acionada, uma policial feminina encontrou 1,3 quilo de haxixe, dividido em porções, preso nas cinturas das passageiras. As duas mulheres foram levadas à Delegacia de Garça e autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Elas permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.