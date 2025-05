CEI do Fundo Social vai ouvir Damaris Pavan na próxima segunda

Após a leitura do requerimento apresentado por 15 vereadores para a abertura da CEI, o relator André Maldonado elencou os documentos que serão solicitados junto à Comissão de Fiscalização e Controle da Casa de Leis, à Polícia Civil e à Administração Municipal para dar andamento aos trabalhos da comissão. Na lista de tarefas formulada pelo colegiado também está previsto solicitar o celular de Damaris e entregá-lo à autoridade competente para passar por perícia.

A “CEI do Fundo Social” é presidida pelo vereador Sandro Bussola (MDB) e tem como relator o parlamentar André Maldonado (PP). O colegiado ainda conta com os vereadores Dário Dudário (PSD), Pastor Bira (Podemos) e Beto Móveis (Republicanos). Além deles, acompanharam a reunião Estela Almagro (PT) e Junior Rodrigues (PSD).

A Câmara Municipal de Bauru promoveu na manhã desta terça-feira (27) a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que visa apurar supostos desvios de bens sob a guarda do Fundo Social de Solidariedade. O colegiado determinou quais documentos serão solicitados para a condução da investigação e agendou para a próxima segunda-feira (2/6), às 9h, a oitiva de Damaris Nunes de Faria Pavan, autora da denúncia que motivou a instauração da CEI.

Os membros da comissão ainda concordaram que Damaris Pavan (ex-servidora comissionada do Poder Executivo e autora da denúncia), Elisângela Cardoso do Prado Pereira (assessora de Gabinete da Prefeitura), Rafael Placce (diretor da Divisão de Patrimônio), Lúcia Rosim (secretária municipal de Assistência Social) e Andreia Estoroli (ex-servidora do Fundo Social de Solidariedade) sejam ouvidos em oitivas.

O depoimento de Damaris Pavan deve ser o primeiro perante a comissão. O presidente do colegiado pediu que ela seja convidada para comparecer à próxima reunião da CEI, marcada para segunda-feira (2/6), às 9h.

Agenda

A “CEI do Fundo Social” já tem uma terceira reunião agendada para o dia 10 de junho, às 10h. E, a partir de 24 de junho, os encontros do colegiado ocorrerão regularmente às terças-feiras, às 15h.