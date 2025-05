Semana do Brincar tem atividades na Biblioteca da Vila Falcão

A Prefeitura de Bauru, por meio sa Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) e a Emdurb, realiza nesta quinta-feira (29) duas sessões de atividades infantis como parte da programação da Semana do Brincar. As ações acontecem às 9h e às 14h na Biblioteca Ramal da Vila Falcão, na rua Domingos Bertoni, quarteirão 7.

A programação inclui doações de livros da Biblioteca Móvel, contações de histórias com José de Bara, pintura no rosto, amarelinha, passeios de bicicleta organizados pelo setor de educação no trânsito da Emdurb e brinquedos disponibilizados pela Semel.

A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer para as crianças, com foco no estímulo ao desenvolvimento cognitivo, na prevenção do sedentarismo e no fortalecimento do sistema imunológico e emocional.