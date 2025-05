SP Companhia de Dança faz apresentações e oficinas em Bauru

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) realiza duas apresentações gratuitas em Bauru, nesta sexta-feira (30) e sábado (31), às 20h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. No sábado, a companhia também promove duas oficinas gratuitas de dança, no período da manhã, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva'.

A abertura dos espetáculos será feita pela Companhia Estável de Dança de Bauru com a obra 'Mais que 5 valsas para 10', de Ana Bottosso. Em seguida, a SPCD apresenta três obras: 'Alvorada', de Yoshi Suzuki; 'Grand Pas de Deux de Dom Quixote', em versão da própria companhia; e 'Casa Flutuante', de Beatriz Hack. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

No sábado, a programação inclui duas oficinas no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva': Balé Clássico, às 10h, e Dança Contemporânea, às 11h30. As atividades são voltadas para pessoas com mais de 14 anos e nível intermediário nas modalidades. As vagas são limitadas.