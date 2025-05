Segundo dados oficiais, a violência urbana é uma das maiores preocupações dos cidadãos brasileiros. Como leitor assiduo do JC, tenho notado um aumento considerável de notícias sobre crimes, especialmente assaltos, violência contra a mulher e furtos em residências, escolas e empresas em nossa cidade. Em cima desses alarmantes índices, alguns vereadores estão levantando a "lebre" da criação de uma Guarda Municipal. Não é que seja contrário a isso, só que ainda não me convenci, diante de tantos problemas com saúde e educação, se esse é o melhor caminho para o momento.

Li também que muitos municípios que já as implantaram vêm, gradativamente, turbinando a Guarda Municipal com o fuzis, pistolas automáticas, grupos de elite e viaturas no melhor estilo do que já temos com a Polícia Militar. Não é redundante isso? Se o Estado já é responsável pela proteção ao cidadão, qual a necessidade de termos mais pessoas armadas nas ruas? E não são poucas as cidades que criaram a Guarda Municipal, são mais de 1.300 municípios no Brasil, segundo dados do IBGE. Pior ainda é saber que pelo menos 30% delas são armadas e das 70% restantes muitas já solicitaram autorização para municiarem as suas.

É muita arma nas ruas, concordar que para garantir a segurança dos cidadãos é importante a criação da GMs é passar um atestado de incompetência, não acho ser o caso, da Polícia Militar. Até concordaria se fossem direcionados para a segurança patrimonial dos imóveis públicos, mas transformar GMs em "policiais" armados é mais complicado do que parece.