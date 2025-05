A indústria e o meio ambiente em busca da economia circular!

Como a indústria poderá adaptar as tradicionais cadeias de suprimentos e ampliar os níveis de reciclagem para enfrentar os desafios das emergências climáticas que se aceleram?

Esta indagação provocou a recente realização, em São Paulo, do Forum Mundial de Economia Circular organizado pela CNI - Confederação Nacional da Industria, a Fiesp - Federação da Industrias do Estado de São e o Ciesp - SP e contou com o apoio de entidades governamentais como o Ministério do Meio Ambiente, ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI e do Governo do Estado de São Paulo através da Agência Paulista de Inovação e Investe SP e teve apoiadores do setor industrial.

Tratou-se de uma espécie de aquecimento e de preparativos para debates que acontecerão com a realização da COP 30 em Belém do Pará e que farão com que o Brasil assuma um relevante papel de liderança neste mundo caórdico e desorganizado que o século XXI está nos apresentando e que todos devemos insistir em rejeitar para que o futuro da Casa Comum.