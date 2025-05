Pai e filho mortos em capotamento são velados juntos em S. Manuel

São Manuel - Pai e filho morreram, na noite deste domingo (25), em um capotamento ocorrido na altura do quilômetro 273 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). Os corpos dos dois estão sendo velados juntos no Ginásio Poliesportivo da cidade e serão sepultados nesta terça-feira (27), às 10h, no Cemitério de São Manuel. A mãe do adolescente e o irmão dele foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) local.

De acordo com o registro policial, Paulo Washington de Castro Portella, de 36 anos, conduzia uma caminhonete Renault Oroch pela via quando, por volta das 21h45, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, capotou e só parou no sentido oposto.

Ele foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. A esposa dele, de 38 anos, e dois filhos sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao PS de São Manuel. O mais velho, o adolescente Henry Gabriel Siqueira Portella, de 13 anos, não resistiu e morreu na madrugada desta segunda (26). A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.