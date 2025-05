Dois irmãos são baleados e espancam violentamente o atirador

Agudos - Dois irmãos foram baleados, na noite deste sábado (24), na rua Luiz Vicentini, no Parque Pampulha, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Eles conseguiram desarmar o suspeito, que foi brutalmente espancado e sofreu lesões graves. Os três foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceram internados sob escolta policial. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A dupla tentativa de homicídio ocorreu por volta das 19h. De acordo com registro policial, os irmãos J.P.F.F., 37 anos, e L.P.F.F., 35 anos, contaram à Polícia Militar (PM) que estavam em frente de casa quando foram surpreendidos por L.P.N., 37 anos, que, armado com um revólver, desembarcou da garupa de uma moto Honda Biz e passou a atirar contra eles.

O primeiro foi atingido no pé direito e, o segundo, na perna esquerda, braço esquerdo e abdômen. Mesmo feridos, ainda segundo o BO, com a ajuda de outro irmão, eles entraram em luta corporal com o suspeito, conseguiram desarmá-lo e passaram a agredi-lo brutalmente. L.P.N. foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou internado.