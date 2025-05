Unimed Bauru realiza simpósio sobre saúde emocional na enfermagem

Na segunda-feira (26), o Hospital Unimed Bauru (HUB) reuniu profissionais da enfermagem para o 13º Simpósio da categoria, que este ano trouxe como tema central “O cuidar como essência do nosso trabalho”.

O encontro, gratuito e realizado no auditório do Centro de Estudos do HUB, abriu espaço para uma conversa importante sobre o papel do profissional de enfermagem, especialmente no que diz respeito à saúde emocional de quem está na linha de frente do atendimento.

Durante o simpósio, foram realizadas três palestras que trouxeram reflexões práticas e emocionais para o dia a dia desses profissionais que dedicam tanta dedicação e carinho ao cuidado do próximo.