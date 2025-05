Jovem morre após caminhonete capotar em rodovia de São Manuel

O ocupante de uma caminhonete Renault Oroch morreu e outros dois ficaram feridos em um capotamento registrado na noite deste domingo (25), no quilômetro 272 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê e do portal Acontece Botucatu, por motivos a serem apurados, o veículo saiu da pista em direção ao canteiro central, capotou e foi parar no sentido oposto (contramão). Não há informações do envolvimento de outros veículos.

Equipes de resgate da própria concessionária, do Corpo de Bombeiros (Cobom) e do Samu estiveram no local para fazer o resgate das vítimas. A Polícia Militar Rodoviária também esteve na ocorrência, assim como a Polícia Científica. A identidade da vítima fatal foi divulgada em boletim de ocorrência como Henry Gabriel Siqueira Portella.