Bauru: réu é condenado por tentar matar a tiros homem após briga

Um réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tentar matar a tiros, na véspera do Natal de 2016, um homem após uma discussão no Parque Jaraguá, em Bauru. Na ocasião, ele também atingiu um adolescente de 13 anos. A sentença, do último dia 22, também decreta a perda da função pública do condenado.

De acordo com a decisão, J.P.B.A. foi denunciado pelo Ministério Público (MP) e pronunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e lesão corporal de natureza grave, este em relação ao então adolescente.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade dos fatos e autoria, mas afastou as qualificadoras. A Justiça levou em conta o fato de o réu ter cometido o crime após discutir com a vítima e envolver-se em troca de agressões, o que gerou redução da pena.