Homem de 39 anos é executado a tiros no Parque Real, em Bauru

Um homem de 39 anos foi executado a tiros, na manhã deste domingo (25), na quadra 9 da rua Braz Fernandes, no Parque Real, em Bauru. Ao lado do corpo, foram encontrados dez cartuchos deflagrados de uma arma de fogo de calibre não informado.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 10h10 e, no endereço, deparou-se com Rodrigo Kempner de Paula caído na calçada, atingido por diversos disparos.

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Científica foi acionada e recolheu os cartuchos que estavam próximos à vítima para realização de perícia.