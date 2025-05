Arraiá: Esquadrilha da Fumaça fará duas apresentações em Bauru

A Esquadrilha da Fumaça confirmou oficialmente sua presença no 10º Arraiá Aéreo, o maior evento de aviação civil do Brasil, que acontece nos dias 7 e 8 de junho, em Bauru. Neste ano, a participação será ainda mais especial: pela primeira vez na história do evento, a Esquadrilha fará duas apresentações — uma no sábado (7) e outra no domingo (8). O evento tem parceria de mídia do JC/JCNET.

"Este momento inédito foi planejado como um verdadeiro presente para a cidade e para todos os apaixonados por aviação, celebrando de forma grandiosa os 10 anos do Arraiá Aéreo. A iniciativa reforça a importância do evento no calendário nacional e fortalece a conexão histórica de Bauru com a aviação e com o evento", afirma a Fundação AstroProntes, organiozadora.

A realização é da Fundação Astronauta Marcos Pontes (AstroPontes), que, mais uma vez, viabilizou a participação da Esquadrilha da Fumaça, uma das atrações mais aguardadas pelo público. Desde a sua primeira edição, o Arraiá Aéreo mantém a missão de inspirar jovens para carreiras ligadas à ciência, tecnologia e aviação, promovendo experiências que unem entretenimento, cultura e conhecimento.