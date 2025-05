Banda Sinfônica do Guri Bauru inicia temporada nesta semana

Já o Projeto Cultura do Coração está já atuante há oito anos em Bauru, pontua Raquel Ruiz. Mais uma vez, a igreja abre as portas para receber os artistas e toda a comunidade. "A música é uma das formas mais belas de evangelização e acolhimento. Será um concerto encantador", afirma.

O Projeto Guri também completa três décadas de existência no estado de São Paulo em 2025 e, em Bauru, segue ativo há 21 anos, destaca a coordenadora do polo local, Cintia Formenti Moreno. "Isso é motivo de muito orgulho. A Banda Sinfônica inspira o lado artístico de crianças e jovens entre 12 e 22 anos", acrescenta.

"É como se você estivesse em um pedacinho do céu", descreve a organizadora Raquel Ruiz sobre a experiência de assistir ao concerto da Banda Sinfônica do Guri Bauru por meio do Projeto Cultura do Coração da Paróquia Diocesana Sagrado Coração de Jesus, que ela representa. E a sensação pode ser desfrutada por muito mais gente: a temporada de 2025 do grupo musical começa na próxima quinta-feira (29), às 20h, na igreja situada na rua Benedito Moreira Pinto, 72, Jardim Panorama.

O regente da Banda Sinfônica do Guri Bauru, Devanildo Balmant, diz que repertório conta com músicas nacionais e internacionais, como "Bananeira", de Gilberto Gil, "Folhas Secas", de Nelson Cavaquinho, "Where The River Flows", de James Swearingen. O recital terá duração aproximada de uma hora.

Os organizadores agradecem ao diretor e idealizador do Projeto Cultura do Coração, diácono José Rafael Mazzoni, ao pároco Rodrigo Sena, à maestrina Sônia Berriel e a todos os parceiros que ajudam na divulgação e realização do evento.

