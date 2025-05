MPL Bauru Corretora de Seguros: 30 anos protegendo o que importa

Mais do que vender seguros, a MPL sempre acreditou na importância de estar próxima das pessoas. Há 30 anos, nossa missão vai muito além da proteção patrimonial - buscamos construir relações duradouras, humanas e transparentes com as famílias e empresas que confiam em nosso trabalho.

Nascida da visão de futuro de seu fundador, Paulo Roberto Lopes, a MPL possui sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado, oferece diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e jurídicas, como soluções para automóvel, frota, transporte, vida, saúde, empresa e etc.

Com completa infraestrutura e atuação em todo o território nacional, a MPL se diferencia pela excelência no atendimento. Respaldada pela experiência e qualificação de seus profissionais, a MPL está capacitada a identificar quais são as soluções que melhor atendem as necessidades e expectativas de seus clientes.