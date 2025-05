Darlan Souza; Até breve! Ele inicia seu voo mais alto

Um dos maiores ídolos dos esportes em Bauru nos últimos anos, o jogador de voleibol da Seleção Brasileira Darlan Souza, o oposto Darlan, 22 anos, querido demais pela torcida, fez seu último jogo pela equipe do Sesi no último dia 17 de abril, no ginásio Paulo Skaf, contra o Praia Clube. Ele está de malas prontas para a Itália, onde jogará no time do Verona.

Da base do Sesi-SP ao pódio de campeão da Superliga 2024 com o Sesi Bauru, Darlan já tem história e alma de vencedor. Agora parte para conquistar o mundo. Com um vigor físico invejável e técnica apurada, tornou-se dono de recordes incríveis nos últimos seis anos. A potência de seus aces e cortadas encantam as plateias nos ginásios Brasil afora. "Mais do que os números, o que fica é o legado de um atleta que representa o DNA do Sesi-SP: trabalho, evolução e superação", escreveu o Sesi SP em sua página do Facebook.

Fã do mangá japonês Naruto, Darlan tem o costume de fazer o gesto do "Jutsu Bola de fogo" antes de ir para o saque, que invariavelmente cai na quadra ou então explode nos braços dos atletas e vão para fora. Na despedida, Darlan foi homenageado com uma deferência que é reservada aos craques: sua camisa 18 ficará "congelada", guardada para um possível retorno dele no futuro.