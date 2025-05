'Estresse emocional afeta o corpo e demanda cuidados'

Com uma abordagem que integra psicologia junguiana, sistêmica e neuropsicologia, Maiara oferece percepções para quem busca compreender e superar os desafios emocionais.

"Quando não conseguimos lidar bem com situações difíceis, nosso corpo reage. A terapia pode ajudar a entender que, às vezes, carregamos dores que não são apenas nossas, mas também da nossa história familiar. Nosso corpo pode estar nos dando um sinal de que algo dentro de nós precisa ser olhado e cuidado", destaca.

O estresse emocional pode surgir de situações difíceis, como perdas, mudanças, brigas ou pressão excessiva na vida cotidiana. No Brasil, mais de 85% da população sofre com o estresse, de acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa condição afeta diretamente o corpo, alerta a psicóloga Maiara Garcia Barbosa, diretora do Centro Terapêutico e Pedagógico Aldeia Florescer, em Bauru.

Cansaço, dificuldade para dormir, ansiedade, irritação, dores no corpo, vontade de chorar, perda de prazer na vida e dificuldade de concentração estão entre os impactos do estresse emocional no aspecto físico. "É quando o corpo pede um tempo, pede cuidado", reforça Maiara.

Segundo ela, essa condição pode ainda desencadear sérios problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, hipertensão e complicações cardíacas. O sistema digestivo também pode ser afetado, contribuindo para condições como a síndrome do intestino irritável e episódios de diarreia.

No campo mental, a pessoa está sujeita a desenvolver distúrbios como depressão, ansiedade e esgotamento emocional. Além disso, o estresse pode se manifestar na pele, provocando acne, alergias e dermatites. Outro impacto comum ocorre no sono, com episódios de insônia, dificuldade para dormir e fadiga constante.