Homem morre após colisão entre motocicleta e carro em Pederneiras

Um homem de 50 anos morreu na tarde deste sábado (24) após colidir sua moto em um carro na avenida Brasil, no Jardim das Palmeiras, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar (PM) no Plantão Polo Regional da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru.

Ainda de acordo com o BO, ele não era habilitado para conduzir motocicletas. A Polícia Científica fez a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.