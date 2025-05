Adolescente de 16 anos tem mal súbito e morre a caminho da escola

Uma testemunha disse aos guardas civis que o adolescente caminhava pela via quando caiu repentinamente e que não presenciou nenhuma situação de violência que pudesse ter ocasionado a queda dele. Policiais civis foram até o endereço e acompanharam o trabalho da perícia.

De acordo com registro policial, acionados por populares, guardas civis municipais encontraram o estudante caído na rua Joaquim Romualdo da Silva, inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado pela equipe no local.

Posteriormente, o corpo do estudante seguiu para o IML para exame necroscópico, que apontará as causas da morte. A mãe dele informou à polícia que o filho vinha se queixando de dores de cabeça. O sepultamento ocorreu na manhã deste sábado (24), no Cemitério de Areiópolis.