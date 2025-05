Via é interditada após queda de parte da estrutura de um imóvel

Jaú - A queda de parte da estrutura de um imóvel localizado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiuva e Lourenço Prado, no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), na madrugada deste sábado (24), levou a Defesa Civil Municipal a interditar o prédio. A rua Quintino Bocaiuva também teve o trânsito parcialmente interrompido até a conclusão de análise técnica das condições do local, visando garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

Segundo a página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, a platibanda do imóvel desabou sobre um toldo e entulhos atingiram a via pública. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além de técnicos da Defesa Civil, equipes da Polícia Militar (PM) também foram até o endereço.

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaú informou que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil (Seprodec) realizava o acompanhamento deste prédio há aproximadamente 11 meses e que já emitiu notificações em razão dos riscos apresentados pela ausência de manutenção.