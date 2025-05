Maconha flagrada em caminhonete na SP-225 totalizou 1,3 tonelada

Paulistânia - A maconha apreendida por policiais rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em ação conjunta com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SP), na tarde desta sexta-feira (23), dentro de uma caminhonete interceptada após fuga e acompanhamento no quilômetro 272 da rodovia engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, próximo a Paulistânia (48 quilômetros de Bauru), totalizou mais de 1,3 tonelada. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com o registro policial, a abordagem ocorreu durante a Operação Impacto. Por volta das 16h20, a equipe do TOR deu ordem de parada ao condutor de uma Toyota/Hilux, onde estava apenas o motorista, nas proximidades de Cabrália Paulista, mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado pelos policiais rodoviários e por viaturas de apoio por aproximadamente 40 quilômetros.

Após acessar uma estrada rural, o condutor abandonou o veículo e fugiu por uma área de mata. Nele, as equipes encontraram 1.279 tijolos de maconha, que totalizaram pouco mais de 1,3 tonelada. Apesar das buscas, inclusive com apoio do helicóptero Águia e PMs do 13.º Baep e 4.º Batalhão de Caçadores, o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru, onde a droga foi apreendida.