5ª edição da Copacabana Sunset destaca mistura de ritmos em Bauru

Foi realizada neste sábado (24) a 5.ª edição da Copacabana Sunset. O evento ocorreu no Bauru Tênis Clube, em Bauru. A festa já faz parte do calendário cultural da cidade e buscou atingir um público diversificado.

A novidade deste ano foi justamente a variedade de gêneros musicais que subiram ao palco. A atração principal ficou por conta do MC Tuto, enquanto o pagode ficou a cargo do grupo Di Propósito, e o sertanejo foi comandado por Lu & Robertinho. Os DJs Cardamom, B2C e Fronti comandaram as eletrônicas e agitaram o público presente.

O evento é uma realização da Mescla Eventos, Gostoso Botequim, Agência Dayz e NDP Produções.