Morre idoso de 81 anos resgatado em mata após 4 dias desaparecido

Barra Bonita - Morreu nesta sexta-feira (23), no Hospital e Maternidade São José, em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), o idoso de 81 anos que havia sido resgatado por policiais civis e militares no último dia 15, bastante debilitado, em uma área de mata na cidade, após ficar quatro dias desaparecido. O corpo dele foi sepultado na tarde deste sábado (24), no Cemitério Municipal Jardim da Paz.

João Amaro estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde o dia do resgate, se recuperando. Porém, o quadro dele se agravou e o idoso acabou não resistindo.

Conforme divulgado pelo JC, ele desapareceu na manhã do último dia 11, quando saiu de casa para ir até uma agência bancária no Centro da cidade, não retornou e nem deu mais notícias.