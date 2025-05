Homem ameaça parceira com armas de fogo e chuta vidro de viatura

A vítima, de acordo com o BO, voltava da igreja quando encontrou o companheiro em uma adega causando tumulto. Lá, ela foi ameaçada e ao temer pela vida fugiu do local, segundo relatado. Ao ligar para o serviço de emergência policial, argumentou à polícia que o homem faz uso concomitante de comprimidos, cocaína, maconha e, na data, também havia consumido whisky.

Autoridades de Bauru prestaram apoio com mais uma viatura. Segundo o documento policial, o homem estaria sob efeitos de entorpecentes quando chegou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. Ele responderá por crimes de vias de fato, injúria, ameaça, posse irregular de armas de fogo e dano qualificado.

Um homem de 27 anos ameaçou de morte a parceira de 23 anos com duas armas de fogo. Ao ser detido pela polícia, chutou o 'guarda-preso' da viatura e causou danos ao vidro, segundo o boletim de ocorrência (BO). O caso aconteceu no Parque Pampulha, em Agudos, nesta sexta-feira (23), às 23h50.

Assim que os policiais chegaram no endereço indicado, revistaram o autor e localizaram duas munições no bolso da blusa dele. Mais duas foram encontradas dentro da casa. O homem não teria agido até então, explica o BO.

As autoridades também localizaram dois revólveres escondidos sob um brinquedo no interior de um dos quartos, um frasco e porções da substância análoga à maconha prensada conhecidas como “buchas” e, no quintal, um pé de porte considerável da planta.

Ao ser informado da prisão, o indiciado resistiu para ser algemado e a polícia precisou usar força para preservar a integridade física da equipe e do próprio conduzido, destaca o documento policial.