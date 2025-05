Adolescente é ameaçada de agressão por ex-paquera em Bauru

Uma adolescente de 14 anos foi ameaçada de agressão pelo ex-paquera, de 18 anos, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a mãe, pediu para a estudante bloquear o contato dele. O autor, porém, passou a proferir ofensas contra a menina por mensagens via WhatsApp e alertou que iria “arrumar uns moleques para bater nela todo dia”, destaca o relato.

O caso aconteceu no dia 13 de maio, no Núcleo Residencial Presidente Geisel, e a solicitação da medida protetiva foi às 12h41 desta sexta-feira (23). De acordo com a representante legal, a filha conheceu o rapaz em um passeio com as amigas no shopping, onde trocou um beijo com ele. Eles mantiveram contato por mensagens. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe da vítima sugeriu conhecer o paquera. No encontro marcado, a genitora indagou sobre a residência dele, a idade e se estudava. As respostas, segundo ela, não foram agradáveis.

Insatisfeito com o bloqueio, o rapaz passou a repetir as ameaças e a chamar a garota de “vaca”, “gorda”, “mentirosa” e “desgraçada”. Segundo o documento policial, ele ainda tenta contato indireto com a menina pelas redes sociais das amigas dela, visto que a menor não possui.