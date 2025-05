Sesi promove sessão gratuita do espetáculo Heroínas na História

Entre as figuras retratadas estão Margarida Maria Alves, Aracy de Carvalho, Maria Quitéria e Maria Felipa — mulheres que desafiaram padrões e desempenharam papéis decisivos em diferentes períodos históricos. Ao trazer essas vivências à cena, o espetáculo propõe uma releitura do passado nacional sob a ótica do protagonismo feminino. Mais do que resgatar memórias, Heroínas na História lança luz sobre as contribuições frequentemente esquecidas de brasileiras que ajudaram a moldar os rumos da nação.

O espetáculo "Heroínas na História", da Cia Guarda Chuva, será apresentado gratuitamente no Sesi Bauru, neste sábado (24), às 16h. Com idealização e atuação de Litta Mogoff, a montagem resgata episódios emblemáticos da história do Brasil a partir das trajetórias de mulheres que deixaram marcas profundas no País.

Com destaque crescente no cenário teatral, a peça "Heroínas na História" tem acumulado reconhecimentos importantes. Recentemente, foi indicada nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Cenário no prêmio Pecinha É a Vovozinha, idealizado pelo respeitado crítico Dib Carneiro Neto, ficando entre os 10 melhores colocados. Em 2024, a montagem conquistou três troféus no Festival de Teatro Dago Menezes: Melhor Cenário, Melhor Atriz para Litta Mogoff e Melhor Atriz Coadjuvante para Thais Coelho. Também foi laureada com o Prêmio Especial de Dramaturgia do Júri no Fetuba, consolidando sua relevância artística e seu impacto na cena cultural contemporânea.

